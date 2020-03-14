شاهد بالفيديو.. كيف تعامل نجم السوشيال ميديا السوداني “غضب الصحراء” مع سائق ركشة تحرش بزوجته أمام أنظاره؟

أصبح الشاب السوداني حسين عبد الوهاب, واحداً من أشهر نجوم السوشيال ميديا ببلاده وذلك بعد ظهوره في عدد من الفيديوهات التي داوم على بثها عبر حسابه المتابع بصورة كبيرة على فيسبوك وبعض مواقع التواصل الأخرى.

شهرة غضب الصحراء وهو اسمه المعروف على السوشيال ميديا جعلته واحداً من النجوم السودانيين الذين وقع عليهم الاختيار مع كوكبة من الإعلاميين والفنانين ونجوم الكرة والدراما لتصوير حلقات رمضانية بتركيا هذا الشهر.

واشتهر حسين بتصوير أعمال درامية تتحدث عن بعض المظاهر السالبة التي بدأت تظهر في المجتمع السوداني, وذلك بغرض محاربتها في إطار كوميدي لقى إعجاب واستحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد قام قام غضب الصحراء بتصوير دراما جسد من خلالها شخصية الرجل الذي يرافق زوجته ويعاني من “التنمر” بسبب بنيته وشكله, حيث قام سائق ركشة بمعاكسة زوجته في الدراما التي وجدت إعجاب المتابعين.

وظل السائق يلاحق الزوجة بالنظرات ويعاكسها وينحرش بها لفظياً بالكلمات وهو لا يعلم أن الشخص الصغير الذي يجلس بجانبها هو زوجها, وبعد أن نفز صبر الزوج طلب من السائق التوقف بضربات وركلات على طريقة أفلام الأكشن العنيفة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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