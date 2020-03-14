المغرب يوقف “كرة القدم” حتى إشعار آخر

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، السبت، وقف أنشطة اللعبة في البلاد حتى إشعار آخر، ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للاتحاد: “تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها، بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر”.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الخطوة تأتي في سياق “تدابير احترازية” في مواجهة فيروس “كوفيد-19″، الذي أودى حتى صباح السبت بحياة ما لا يقل عن 5402 شخصا حول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وقرر المغرب، الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، غداة تعليقها مع إسبانيا والجزائر، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان المغرب، حيث سجلت 7 إصابات بالفيروس بينها وفاة واحدة حتى مساء الجمعة، أعلن ليل الخميس تعليق تنقلات المسافرين من وإلى إسبانيا والجزائر.

سكاي نيوز

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