نصائح سمية الخشاب للقضاء على “كورونا”

أسدت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، نصائح لجمهورها، من أجل الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، الذي يجتاح العالم حاليا.

وشاركت الخشاب عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، مقطعا مصورا تظهر فيه وهي تتحدث عن وسائل الوقاية من الفيروس التاجي.

ودعت الخشاب، في المقطع المصور جمهورها، إلى عدم تناول أطعمة متلجة أو طعام بائت، وأضافت أن فيروس “كورونا” يظل موجودا على الأيدي 10 دقائق، لذا يجب غسلها طوال الوقت، كما أنه يظل على الأقمشة 9 ساعات، فيجب غسل الملابس جيدا وتعريضها لأشعة الشمس”.

وعلقت سمية الخشاب على المقطع المصور: “شوية نصائح مني لكم حبايبي وربنا يحمينا كلنا، ومفيش داعي نخاف من الكورونا أهم حاجة الوقاية وإن شاء الله فترة وتعدي”.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالمي”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

يُعرف الوباء على أنه تفشي مرض ما في منطقة جغرافية محصورة في دولة واحدة أو عدد قليل من الدول. وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشي المحلي في ووهان (الوباء) إلى مستوى الجائحة (الوباء العالمي) في مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.

سبوتنيك

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