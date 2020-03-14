أول ظهور للممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته من داخل الحجر الصحي

وجه الممثل الأمريكي، توم هانكس، وزوجته الممثلة، ريتا ويلسون، اليوم الجمعة، رسالة إلى جمهورهما، خلال وجودهما داخل الحجر الصحي في أستراليا، بعد إعلانهما الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وشارك هانكس عبر حسابه على “فيسبوك” صورته مع زوجته، وكتب معها: مرحبا يا رفاق، أريد أن أشكر أنا وريتا الجميع هنا، الذين يعتنون بنا جيدا، لدينا فيروس كورونا ونحن في عزله لذلك نحن لا ننشره لأي شخص، هناك أشياء كثيرة يمكننا القيام بها للتغلب على ذلك باتباع نصائح الخبراء والعناية بأنفسنا وبعضنا البعض”.

واختتم توم هانكس حديثه بجملة قالها في أحد أفلامه السينمائية: “على الرغم من كل الأحداث، لا يوجد بكاء في لعبة البيسبول”.

وكشف ممثل ومخرج أمريكي في هوليوود، يوم الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مع زوجته خلال وجودهما في دولة أستراليا.

وجاء إعلان الممثل والمخرج الأمريكي، توم هانكس، على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قال إنه وزوجته في أستراليا حاليا، وخضعا لاختبارات طبية أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف هانكس: “أنا وريتا هنا في أستراليا. شعرنا بالتعب قليلاً، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة. بعض حمى طفيفة جدا، كما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارا لفيروس كورونا، ووجدنا أن النتيجة إيجابية”.

وأشار هانكس إلى أنهما خضعا للملاحظة والعزل الصحي. واختتم بيانه قائلا: “سنبقي العالم على اطلاع… اعتنوا بأنفسكم!”

وكان توم هانكس قد حاز على جائزة أوسكار أخيرا، من خلال الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة الشهير “توي ستوري”، الذي يجسد في أحداثه بصوته شخصية اللعبة “وودي”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



