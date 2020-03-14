ديبالا يخرج عن صمته بعد أنباء إصابته بكورونا

أكد باولو ديبالا نجم يوفنتوس عدم إصابته بفيروس كورونا كما أشيع في الساعات الأخيرة.

وكتب ديبالا عبر حسابه الرسمي على تويتر “أهلا بكم جميعا، أردت التأكيد على أنني بخير، وأتواجد حاليا في عزل طبي”.

وأضاف “شكرا لكم على رسائلكم، وأتمنى أن تكونوا بخير”.

كانت بعض التقارير الصحفية قد زعمت إصابة النجم الأرجنتيني بفيروس كورونا مساء أمس بعدما أصيب دانيلي روغاني زميله بالفريق.

وعلق يوفنتوس نشاط الفريق وأدخل اللاعبين في حجر صحي، وذلك على خلفية إصابة روغاني بالفيروس.

يُذكر أنه تم إيقاف النشاط الكروي في إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا.

سبوتنيك

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