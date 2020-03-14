نصيحة هيفاء وهبي للوقاية من “كورونا”… تختار هذه الطريقة لتحدي الفيروس الخطير

عرضت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم السبت، نصيحتها لمعجبيها وجمهورها، للوقاية من أعراض فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “ما تسلّم، ما تبوس، خليك بالبيت وما تحوص”.

ثم طلبت هيفاء من متابعيها تقديم مقترحات لأفضل طريقة للتسلية بالبيت في زمن كورونا.

وفي ذات السياق، شاركت هيفاء وهبي، اليوم السبت، صورة عبر خاصية “الستوريز” بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”، من تصوير كواليس أسرة مسلسلها الجديد “أسود فاتح”، الذي يتم تصوير كل مشاهده في لبنان.

واختارت هيفاء وهبي مواجهة الفيروس الخطير على طريقتها الخاصة، إذ ظهرت هيفاء وفريق عمل المسلسل، وهما مرتدين كمامة خلال كواليس تصوير المسلسل، خوفا من عدوى بفيروس “كورونا”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، تحول إلى وباء عالمي “جائحة”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء “فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي”.

كانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس “كورونا المستجد” في مدينة ووهان.

سبوتنيك

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