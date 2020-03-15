مشاكل في الحجوزات: كورونا تشل حركة السفر بوكالات الخرطوم

كشف عدد من وكالات السفر والسياحة عن تكبدها خسائر كبرى جراء تعليق حركة السفر لعدد من الدول في أعقاب تسجيل السودان أولى الحالات للإصابة بالمرض.

وقال رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة السابق محجوب المك في حديثه لـ (السوداني) إن نسبة تضرر الوكالات جراء توقف حركة السفر بلغت أكثر من ٨٠٪ وأضاف أن عمل شركات الطيران اقتصر فقط على بيع التذاكر من الخطوط فقط خلال فترة ٧٢ ساعه المهلة السعودية للمقيمين والذين لديهم خروج وعودة، مشيرا إلى أن سعر التذكرة لجدة بلغ ١١٥ ألف جنيه

وأوضح الناطق الرسمى باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم أن السلطة اصدرت نشرة دولية (نوتام) تقضي بالسماح بتسيير رحلة واحدة للرحلات الدولية المجدولة إلى جانب مطالبة كل الركاب القادمين إلى مطار الخرطوم بإبراز شهاده دولية بخلوهم من الإصابة بفيروس كرونا إضافة لعدم السماح بوصول الركاب العابرين إلى دول أخرى (ركاب الترانزيت).

وأكد عدد من المسافرين تعرضهم لمشكلة في حجوزات التذاكر خاصة للمملكة العربية السعودية ما دفع شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر بشكل غير مسبوق.

صحيفة السوداني

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