رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مرضى «كورونا» بالمجان

ذكرت تقارير، الأحد، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، قرر تحويل مجموعة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات، ضمن الجهود المبذولة في بلاده لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن رونالدو قام بتحويل الفنادق التي تحمل علامته التجارية «سي آر 7» إلى مستشفيات لعلاج المرضى مجاناً، ودفع رواتب الأطباء والعاملين.

وكان رونالدو كتب عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، الجمعة، رسالة إلى المصابين بفيروس «كورونا»، طالبهم خلالها بضرورة الانتباه والالتزام بالتعليمات الصحية للخروج من هذه الأزمة، وقال «العالم يمر بفترة صعبة للغاية تتطلب أقصى عناية وانتباه منا جميعا».

وكان رونالدو سافر إلى مسقط رأسه إقليم ماديرا البرتغالي، الإثنين الماضي، وسيظل هناك مع عائلته وصديقته جورجينا رودريجيز وأطفاله الأربعة، لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا في إيطاليا.

وأعرب رونالدو عن دعمه لهؤلاء المصابين بفيروس كورونا، ومن بينهم دانييلي روجاني زميله في صفوف يوفنتوس.

المصري اليوم

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