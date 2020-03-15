(اغاني واغاني) يتناول تجربة سيف الجامعة

كشف برنامج اغاني واغاني الذي تبثه قناة النيل الازرق عن تخصيص حلقة تتناول التجربة الفنية للفنان سيف الجامعة ، تقدم فيها باقة من اشهر اغنياته بمشاركة مطربي ومطربات البرنامج، بالاضافة الى الاغنيات التي قام بتلحينها لعدد نت زملائه المطربين، ومشروعهالفني الوطني، ومشاكرته في الفعاليات الوطنية المختلفة ودوره كأمين عام لمجلس اتحاد الفنانين، وسيتم تقديم الحلقة في الاسبوع الاول من رمضان.

سيف الجامعة قدم مؤخرا بحسب صحيفة آخر لحظة، اغنية جديدة للمطربة جواهر من كلمات الشاعرة ليلى عبد الرحمن التي تغنى لها من قبل باغنية “الكاملين”.

الخرطوم: (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



