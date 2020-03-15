شاهد : مئات من “الهندوس”يتناولون بول البقر في حفل لعلاج كورونا

نظمت جماعة هندوسية حفلا لاحتساء بول البقر اليوم السبت، لاعتقادها بأنه يقي من فيروس كورونا، كون الكثير من الهندوس يعتبرون الأبقار مقدسة، ويؤمن بعضهم بأن لبولها خصائص علاجية.

واستضاف حزب “الاتحاد الهندوسي لكل الهند”، الحفل في مقره في نيودلهي عاصمة البلاد وحضره 200 شخص، ويأمل المنظمون في استضافة فعاليات مماثلة في أنحاء الهند.

وقال أحد حضور الحفل: “نشرب بول الأبقار منذ 21 عاما كما نستحم بروثها.. لم نشعر أبدا بالحاجة لتعاطي دواء غربي”.

وروج قياديون من حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي القومي، لاستخدام بول البقر كـ”علاج للسرطان”.

من جهتهم، أكد خبراء على أن بول الأبقار لا يشفي من أمراض مثل السرطان، وليس هناك أي أدلة على أنه قد يقي من فيروس كورونا.

صحيفة المرصد

شارك الموضوع :



