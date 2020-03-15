قرار إخلاء المدرجات يدخل حيز التنفيذ (كورونا) يحاصر الكرة السودانية ..!

يوماً بعد يوم.. تزداد ضراوة وانتشار فيروس (كورونا)، وباتت كل المسابقات العالمية والملاعب الرياضية تحت حصار الفيروس.. فبعد تعليق النشاط الرياضي في إيطاليا حتى 3 أبريل القادم، أعلنت إيطاليا ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس الجديد بواقع 2313 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 12.5 ألف حالة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد يوم 20 فبراير، علماً بأن الوفيات تجاوزت 600 حالة، ومن جانبه سارع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى تعليق مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا 2021، بعد أن اخترق الفايروس القاتل جدار القارة السمراء العصي، على أمراض المناطق الباردة، الأمر الذي جعل منتخبنا الوطني يلغي رحلته فجر اليوم إلى توغو، لإقامة معسكر تحضيري هنالك تأهباً لمواجهة غانا يومي 27 و31 مارس الحالي في التصفيات الأفريقية، في الوقت الذي أيدت فيه وزير الشباب والرياضة ولاء البوشي، قرار وزير الصحة الدكتور أكرم التوم بإقامة كل المناشط الرياضية بدون جماهير، مع منع ممارسة السباحة وتأجيل بطولة الجمهورية.

الاتحاد السوداني لكرة القدم، تفاعل مع الأمر بكل جدية بعد أن أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية عن وفاة مواطن بعد إصابته بـ(كورونا)، حيث قرر مبدئياً إقامة مباريات الدوري الممتاز دون جمهور ابتداءً من اليوم، حرصاً على سلامة الجماهير، والتزاماً بتوجيهات منظمة الصحة العالمية التي حذرت من التجمعات لتفادي خطر الإصابة بهذا الفايروس المستجد.

الجميع يحاول الخلاص من هذا الكابوس بطريقته، سواء أكان فرداً أو مؤسسة أو دولة أو اتحاد رياضي، فيروس كرونا استطاع فرض كلمته على الأحداث الرياضية الهامة بالعالم، التي منها من رفعت يد الاستسلام في مواجهة الوباء، أو التي مازالت تقاوم ومنها الاتحاد السوداني لكرة القدم الذي يريد اكمال منافساته خلف الأبواب المغلقة، مع وضع التحوطات اللازمة ومتابعة الوضع لاتخاذ القرار الذي يحفظ سلامة الجميع.

وصف الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، الفايروس بالكارثة، وقال إنهم في الاتحاد يتضامنون مع كل من فقد عزيزاً بسبب (كورونا) الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي، وقال أبو جبل: نحن جزء من العالم وسلامة الإنسان السوداني فوق كل شئ.. ليس هنالك خسارة مترتبة على إقامة المباريات دون جماهير، لأن الهدف هو الانتصار على هذا المرض الخطير.

المدافع الأيمن للمنتخب الوطني والهلال، أطهر الطاهر، دعا الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات التي تصدر من الجهات ذات الاختصاص، وأنه جزء من المجتمع، وصحة الناس فوق كل شيء، وما دام التجمع يسبب الخطر على المشجعين، فأنا مع إقامة المباريات بدون جمهور، ولا يمكن أن نتحدث عن الخسائر المترتبة عن ذلك، لأن صحة الناس أهم من الأرباح المادية، لافتاً إلى أن حضور الجماهير في المباريات أصبح بقل بصورة تدريجية، ونحن نستطيع اللعب في مدرجات خالية، وأعتقد أن القرار صائب وعلينا أن نتعاون في الجرب ضد (كورونا) التي أرعبت كل العالم.

ويرى الدكتور سيف الدين الطاهر أبوكلابيش الأمين العام لنادي الهلال بالإنابة، أن قرار إقامة المباريات دون جمهور قرار صائب، بل إن الدول التي تفشى فيها فايروس كورونا قد علقت النشاط الرياضي، وطالبت شعوبها بالبقاء في المنازل والخروج إلا للضرورة القصوى، وقال: يجب أن نتعامل مع هذا المرض الخطير بحذر وإتباع كل الإرشادات الطبية لتفاديه، وعلينا أن نتعاون للقضاء عليه، وليس هنالك خسائر مترتبة على إقامة المباريات دون جماهير لأن الهدف أكبر من ذلك، بل هو سلامة وطن ومواطن.

نزل قرار إقامة المباريات دون جمهور حيز التنفيذ، حيث أمن الاجتماع الفني لمباراة الأهلي الخرطوم والخرطوم الوطني على إقامة مباراة الفريقين مساء أمس خلف الأبواب المغلقة، كما تقام جميع المباريات القادمة دون جمهور.

الخرطوم: محمد الجزولي

صحيفة آخر لحظة

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