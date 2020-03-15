إليسا تنشر صورة مرتدية “كمامة” بسبب كورونا

فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها ومتابعيها، أمس السبت، على مواقع التواصل بصورة لها وهي مرتدية كمامة طبية.

وشاركت إليسا مع الصورة، مقطعا من أغنيتها “كرهتني”، من أجل توجيه نصائح لجمهورها، من أجل تجنب الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وكتبت المطربة الشهيرة مع الأغنية: “ما بدي تقرب لي وتسلم عادى علي، نصائح إليسا للوقاية من الكورونا”.

وأضافت مع تغريدتها ضاحكة: “ابتعد”.

يشار إلى أن إليسا استنكرت الخميس، ضعف إمكانيات لبنان فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فى ظل انتشار المرض بين المواطنين اللبنانيين بشكل كبير، لافتة إلى أن عدد الإصابات يمثل نسبة كبيرة بالنسبة لتعداد سكان البلد، وأن الدولة غير مؤهلة مثل باقى الدول للتعامل مع الأزمة.

وقالت إليسا، فى تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “عدد الإصابات بلبنان مقارنة بعدد سكان كتير كبير ونحنا مش مؤهلين متل باقى الدول! عملو معروف التزمو بالبقاء بالبيت وما تضهرو لأنو القصة عم تكبر ومنا لعبة أبدا.. فى صحتكن وصحة الناس كمان!”.

​وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا المستجد في لبنان، أنه حتى تاريخ 14 آذار/مارس 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 93 حالة كوفيد 19، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الاخرى.

وكان مدير الأمن العام اللبناني أصدر في الحادي عشر من الشهر الحالي قرارا بتوقيف جميع الرحلات الجوية والبرية والبحرية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين لمدة أسبوع، ووقف دخول جميع القادمين مباشرة أو غير مباشر من الدول التي تشهد تفشي وباء كورونا العالمي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالمي”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

يُعرف الوباء على أنه تفشي مرض ما في منطقة جغرافية محصورة في دولة واحدة أو عدد قليل من الدول، وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشي المحلي في ووهان (الوباء) إلى مستوى الجائحة (الوباء العالمي) في مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.

سبوتنيك

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