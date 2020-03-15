ريال مدريد يتحضر لتدعيم هجومه بنجم ليفربول

حددت إدارة فريق ريال مدريد الإسباني مهاجم ليفربول الإنجليزي كأحد أهم أهدافها من أجل شرائه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث ترغب إدارة النادي الملكي في الحصول على السنغالي ساديو ماني، لتعزيز قوة الفريق الهجومية.

وستواجه عملية انتقال السنغالي إلى مدريد بعض من الصعوبة في ظل رغبة النادي الإنجليزي الحفاظ على لاعبه، إلا أن ريال قد يقنع ليفربول في عملية الانتقال مقابل 140 مليون جنيه إسترليني.

يذكر بأن صاحب الـ27 عاما، خاض مع فريقه الإنجليزي 26 مباراة في هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، وفي رصيد 14 هدفا و 9 تمريرات حاسمة، بحسب ما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت جناح ليفربول، بالانتقال إلى صفوف الميرينجي خلال آخر موسمين.

سبوتنيك

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