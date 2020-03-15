محمد عبده وكورونا.. رسالة “تحذير وتشجيع” من فنان العرب

طالب نجم الغناء السعودي محمد عبده مواطنيه والشعوب الخليجية والعربية بالالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الدول ووزارات الصحة حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مقطع مصور، قال محمد عبده: “أعزائي المشاهدين إننا في غاية الحذر من الوباء المنتشر (كورونا)، وأرجو أن نلتزم بالتوجيهات”.

كما وجه رسالة إلى وسائل الإعلام قال فيها: “أرجو أنها بقدر ما تحرص وقدر ما تعطي من تعليمات، تطمئن الناس كي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا”، مضيفا “الإعلام له دور في بث الروح المعنوية للناس التي تسمع الأخبار”.

وتابع عبده، المعروف بلقب فنان العرب، قائلا: “عدد الحالات التي تشفى من فيروس كورونا أكثر بكثير ممن يصابون به ويموتون منه”.

ونصحت العديد من الدول مواطنيها بعدم السفر إلى أي بلد، بسبب تفشي فيروس كورونا، كما أوصت بالعزل المنزلي للعائدين من خارج البلاد حتى يتضح عدم إصابتهم بالفيروس.

كما حظرت بعض الدول التجمعات العامة، وألغت أحداثا ثقافية وترفيهية ورياضية، كما علقت دول أخرى الدراسة والرحلات الجوية.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 700 إصابة حتى الجمعة الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ولم يعلن عن وفيات حتى الآن.

وتقول السلطات إن معظم المصابين سافروا إلى إيران، المركز الإقليمي لتفشي المرض، أو كانوا على اتصال بالعائدين منها.

وأعلنت إيران، واحدة من أسوأ الدول تضررا بسبب الوباء خارج الصين، عن 514 وفاة و11364 إصابة، الجمعة.

جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم وصل حتى الآن إلى 156400، في حين سجلت 5833 حالة وفاة، وشفي من المرض 73968 شخصا.

سكاي نيوز

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