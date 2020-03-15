وزير الأوقاف السعودي: المساجد ستغلق إذا اقتضت الحاجة

حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة، في السعودية عبد اللطيف آل الشيخ، أئمة المساجد الذي لم يلتزموا بقرارات الوزارة، بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن المساجد ستغلق مؤقتا وقت الحاجة.

وقال آل الشيخ، في تصريحات لصحيفة الرياض، إن العلماء يرون عدم وجوب ذهاب المصاب بمرض معد إلى المسجد، خوفا من نقل العدوى إلى المصلين.

وأضاف: “كذلك أي شخص يخاف على نفسه الإصابة، يجوز له الصلاة في منزله”.

ونفى الوزير تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، في مساجد السعودية، لافتا إلى وجود إجراءات تتخذ لمنع انتشار الوباء.

عربي 21

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