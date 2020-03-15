اجتماع بوزارة الصحة الاتحادية حول متابعة كورونا

انعقد اليوم الأحد بقاعة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية الاجتماع المشترك للجنة التنسيقية الوزارية واللجنة الفنية العليا بوزارة الصحة الاتحادية لمتابعة أحداث وتداعيات وباء “كورونا” بالبلاد.

وقال د. بابكر المقبول مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة إن الاجتماع استعرض الوضع العالمي وتطوراته، بجانب الوضع الداخلي وقدم الاجتماع تقريرا لـ (24 ساعة) الماضية مؤكداً بأنه لاتوجد حالات مشتبهة من ناحية القادمين.

ولفت إلى أن هناك بعض الحالات المشتبهة سجلت داخلياً تم إدخالها مركز العزل، وهي الآن تحت المتابعة وسيتم أخذ عينات لها.

وأضاف قائلاً : في تقديرنا هذا هو واجب العمل وأن كل من يشتبه فيه يؤخذ للفحص والنتيجة النهائية المؤكدة تكون بعد الفحص.

وقال المقبول إن الاجتماع استعرض تقاسم أدوار الوزارات المختلفة ومواصلة ما بدأنا فيه.

وحول القرارات التي صدرت أمس من مجلس الوزراء قال المقبول إنها قرارات داعمة وقوية تصب في تأمين وتأكيد حماية البلاد والمجتمعات من الاحتمالات الخطرة، التي تكون سبباً للتوسع أو انتشار الفيروس، على سبيل المثال منها تعليق الدراسة لفترة محدودة، والتي يمكن أن تتم مراجعتها إذا ما تحسن الوضع الصحي، كذلك القرار الخاص بالأنشطة الرياضية بخصوص التجمهر .

كما تمت إجازة دعم السلطات الصحية بالقوات الأمنية في حال الاعتراض من أي مواطن على أي إجراء من شأنه أن يؤمن سلامة البلاد.

وأشاد المقبول بهذه القرارات، وأضاف قائلاً :إنها قرارت داعمة ونتائجها ستكون إيجابية مما يسهم في السيطرة على الوباء في أقصر وقت مما كان عليه في السابق.

ودعا المقبول المواطنين في كل أنحاء السودان إلى الانخراط لدعم وزارات الصحة بالولايات، خاصة التوعية المجتمعية وتنوير المواطن من خلال كل المنابر، المساجد، والأسواق، كذلك دعا روابط الطلاب، الشباب أن ينخرطوا في العمل الإيجابي في أماكنهم مع وزارات الصحة.

وناشد المقبول الجميع بعدم الالتفات للشائعات، وقال إن كثيرا من الأخبار التي وردت في وسائل التواصل الاجتماعي والأسافير ثبت عدم صحتها.

وأبان المقبول أن هذه الظاهرة لا تشبه مجتمعنا ولا تشبه الأوصاف التي يتصف بها السودانيون.

وقال: يجب أن نكون مع الحقيقة وندعمها وأن نكون جميعا ضد الإشاعات..

سونا

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