يوفنتوس بعيدا عن كورونا يسعى لحل مشكلة كريستيانو

بدأ نادي يوفنتوس لكرة القدم محاولة حل مشكلة استمرار لاعبه كريستيانو رونالدو، والتي تعد واحد من أكثر المشاكل التي تواجه النادي الإيطالي خاصة بسبب الجماهيرية الكبيرة لرونالدو.

ورغم وباء كورونا العالمي وتعليق الأحداث الرياضية ودخول لاعبي الفريق لحجر صحي، فإن كريستيانو لديه عقد حتى عام 2022، حسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

وعلى الرغم من عمره 35 عامًا، فإن أداءه لا يزال مميزًا ويعد ضمن أفضل اللاعبين في العالم فقد سجل 25 هدفًا في 32 مباراة رسمية هذا الموسم، بالإضافة إلى تقديمه أربع تمريرات حاسمة.

وبحسب الصحيفة فأن إدارة يوفنتوس ترغب في تمديد عقده لمدة عامين آخرين، لذلك سيغادر الدولي البرتغالي يوفنتوس في سن 39 عامًا شريطة أن يتفق الطرفان.

يذكر أن رونالدو يتقاضى حاليًا 31 مليون يورو لكل موسم.

سبوتنيك

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