فصل طالب بريطاني باع مطهر اليدين لأصدقائه في المدرسة

قررت إحدى المدارس البريطانية فصل أحد الطلاب بسبب بيعه مطهر اليدين لأصدقائه في المدرسة.

وباع الطالب أوليفر كوبير، عبوات مطهر اليدين لطلاب آخرين في المدرسة، حسب صحيفة مترو البريطانية.

وأعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم السبت، عن 10 حالات وفاة أخرى ناجمة عن الفيروس ، وهو ما يضاعف تقريباً عدد الوفيات في بريطانيا منذ يوم الجمعة.

وقال كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتتي، في بيان: “يؤسفني أن أؤكد وفاة 10 مرضى آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إنجلترا”.

وأضاف “جميع الأفراد العشرة كانوا في الحالات التي كانت في مرحلة خطرة”. بحسب “رويترز”.

وكان كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، باتريك فالينس قد قال الخميس الماضي، إن ما يصل إلى 10 آلاف شخص في المملكة المتحدة ربما أصيبوا بفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض “كوفيد 19″، تزامنًا مع تحول البلاد إلى استراتيجية “تأخير” انتشار الوباء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن “هذه أسوأ أزمة للصحة العامة منذ جيل”.

ورفض مقارنة “كوفيد 19” بالإنفلونزا الموسمية قائلا: “بسبب نقص المناعة، فإن هذا المرض أكثر خطوة وسوف ينتشر أكثر”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



