وزير الثقافة والإعلام ينعي الفنان شول منوت

نعى الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الفنان الشاب شول منوت الذي رحل عن دنيانا نهار السبت بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال الوزير إن شول منوت لم يكن مجرد فنان لكنه كان الصوت المعبر عن الوجدان المشترك للسودان الكبير مع تعدد شعوبه وقبائله. وأضاف إن شول منوت احتل مكانا مميزا لدى المستمعين والمشاهدين ودخل إلى قلوبهم بصوته الجميل وأدائه المميز.

رحم الله شول منوت وغفر له بقدر ما أسعد الملايين وبقدر حبه للوطن والناس وأنزل على قبره شآبيب الرحمة، وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه،

إنا لله وإنا إليه راجعون.

الخرطوم ١٥-٣-٢٠٢٠ (سونا)

شارك الموضوع :



