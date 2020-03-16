توقعات “ذا سيمبسونز” فاجأت العالم .. آخرها كورونا وعزل توم هانكس

فاجأ مسلسل الكرتون الأميركي “ذا سمبسونز” المتابعين على مر السنوات بتنبؤاته المريبة بالمستقبل. وعاد العمل ليثير الدهشة بتنبؤه المحتمل بفيروس كورونا وحتى إيبولا، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الأحداث المستقبلية، وهذه عينة منها:

كورونا

يعتقد مشاهدو “ذا سمبسونز” أن المسلسل الكوميدي قد تنبأ قبل عقود بظهور فيروس كورونا المستجد. ويستشهد المتابعون بحلقة تعود إلى عام 1993 تضمنت قصة عن فيروس يسمى “أوساكا فلو” ينتشر عبر سبرينغفيلد نتيجة طلب سكانها عصّارات من اليابان.

إصابة توم هانكس

تنبأ المسلسل بإصابة الممثل الأميركي، توم هانكس، بالفيروس الجديد ودخوله الحجر الصحي. في فيلم The Simpsons Movie لعام 2007، ظهر هانكس كضيف شرف وهو يقول “هذا هو توم هانكس، إذا رأيتني شخصياً، من فضلك، دعني وشأني”.

فيروس إيبولا

يؤكد البعض أن المسلسل تنبأ بتفشي فيروس إيبولا عام 2014 قبل 17 عاماً من حدوثه. في مشهد من حلقة “ليزا ساكس”، تقترح مارج على بارت بارت يقرأ كتاباً بعنوان “جورج الغريب وفيروس إيبولا”. لم يكن الفيروس منتشراً بشكل خاص في التسعينات.

وصول ترامب إلى السلطة

تنبأت السلسلة بوصول ترامب إلى الحكم. ففي حلقة بُثت قبل 16 عاماً، ظهر مشهد لليزا وقد كبرت وصارت رئيسة. وكانت تقول لمساعديها إنها مضطرة للتعامل مع الإفلاس الذي ضرب الولايات المتحدة جرّاء سياسات “الرئيس ترامب” الذي سبقها. الغريب أن هذا الفيديو نفسه منشور عام 2011.

“ذا شيرد” في لندن

في حلقة “زفاف ليزا” من عام 1995 حول رحلة ليزا إلى لندن، نرى ناطحة سحاب خلف برج بريدج تبدو مشابهة بشكل غريب لبرج “ذا شيرد”، الذي بدأ تشييده في عام 2009 بعد 14 سنة

السمكة المتحولة ذات العيون الثلاث

في هذه الحلقة من عام 1990، يمسك بارت سمكة ثلاثية الأعين تدعى بلينكي في النهر بجوار محطة توليد الكهرباء. بعد أكثر من عقد، تم اكتشاف سمكة ذات ثلاث أعين في خزان في الأرجنتين. الغريب أن الخزان نفسه كان يغذى بالمياه من محطة للطاقة النووية.

العربي الجديد

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