فنانون قتلهم فيروس كورونا .. وآخرون في الحجر

لا يبدو أن انتشار وباء كورونا سينحسر قريباً. إذ ترتفع يومياً أعداد المصابين، وترتفع أيضاً أعداد ضحايا الفيروس الذي فتك بدول العالم.

ولم يسلم الفنانون أو العاملون في مجال الترفيه من الفيروس، إذ سجّلت أكثر من وفاة وسط العاملين في هذا القطاع، بينما أعلن ممثلون ومغنون مشهورون دخولهم الحجر الصحي، إما بسبب إصابتهم بالفيروس، أو لوجودهم مع أشخاص تبيّن أن العدوى أصابتهم.

ضحايا الفيروس

أفادت مجلة “هايشين” الصينية، في 14 فبراير/شباط الماضي، أن المخرج السينمائي الصيني تشانغ كاي وأخته ووالديه لقوا حتفهم، جراء إصابتهم بفيروس كورونا، في مدينة ووهان.

لا يبدو أن انتشار وباء كورونا سينحسر قريباً. إذ ترتفع يومياً أعداد المصابين، وترتفع أيضاً أعداد ضحايا الفيروس الذي فتك بدول العالم.

ولم يسلم الفنانون أو العاملون في مجال الترفيه من الفيروس، إذ سجّلت أكثر من وفاة وسط العاملين في هذا القطاع، بينما أعلن ممثلون ومغنون مشهورون دخولهم الحجر الصحي، إما بسبب إصابتهم بالفيروس، أو لوجودهم مع أشخاص تبيّن أن العدوى أصابتهم.

ضحايا الفيروس

أفادت مجلة “هايشين” الصينية، في 14 فبراير/شباط الماضي، أن المخرج السينمائي الصيني تشانغ كاي وأخته ووالديه لقوا حتفهم، جراء إصابتهم بفيروس كورونا، في مدينة ووهان.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي نشر الشاعر الإيراني شمس لنغرود على “إنستغرام” أن “الموسيقيين الشقيقين محمد ومجيد جمشيدي توفيا نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا”، مشيراً إلى أنهما كانا يسكنان في مدينتي لنغرود ولاهيجان، في محافظة جيلان، شماليّ إيران، وأنهما فارقا الحياة بفاصل أسبوع بينهما.

مصابون

كان توم هانكس أول نجم هوليوودي أعلن إصابته بالفيروس، مع زوجته ريتا ويلسون، في أثناء وجوده في أستراليا حيث كان يصوّر فيلماً جديداً. هانكس الموجود في المستشفى حالياً، يتّجه إلى التعافي وفق التقارير الطبية، وقد استغل شهرته لنشر التوعية على ضرورة الوقاية من الفيروس.

ويوم أمس أعلنت الممثلة والعارضة الأوكرانية أولغا كوريلنكو أنها مصابة بالفيروس. نجمة فيلم Quantum of Solace كشفت أنها منذ أسبوع تعاني مرضاً شديداً، وحرارة مرتفعة، وطلبت من الجميع اتخاذ الحيطة والتوقي.

ي الحجر

النجم الأميركي أورلندو بلوم، من ناحيته، أعلن أنه عاد من براغ إلى الولايات المتحد مع فريق عمل مسلسل Carnival Row، وأنهم جميعاً سيلتزمون حجراً صحياً منزليّاً، كإجراء وقائي، كما هو مطلوب من كل العائدين من السفر.

وكذلك أعلنت خطيبته النجمة كيتي بيري (الحامل بطفلهما الأول) أنها ستدخل الحجر الصحي المنزلي بعد عودتها من أستراليا.

من ناحيتها، كشفت العارضة الشهيرة هايدي كلوم قبل يومين أنها تعاني من أعراض الفيروس، لكنها لم تجد طبيباً ليكشف على حالتها فالتزمت الحجر المنزلي.

عربياً، سبق أن أعلن الفنان الكويتي عبد الله بوشهري نهاية الشهر الماضي دخول الحجر الصحي عقب عودته من إيران.

العربي الجديد

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