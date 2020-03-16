هل يخرج “طه سليمان” من برمجة رمضان بسبب (كورونا) ..؟

في تصريح لمصادر، أكد الأستاذ حسن فضل المولى المدير العام لفضائية النيل الأزرق، أنهم والتزاماً بتوجهات الدولة لمحاصرة وباء (كورونا) وإنفاذاً لقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً الخاصة بمنع التجمعات، سوف يوقفون تسجيل جميع البرامج والسهرات التلفزيونية التي تعتمد في شكلها العام على الحضور الجماهيري الكثيف.

وأشار فضل المولى إلى أن (استديو 5) الذي يقدمه المطرب طه سليمان ويبث في شهر رمضان، وتستعد إدارة القناة لتسجيله خلال الأيام القادمة، يمكن أن يتم تسجيله بدون جمهور.

وبحسب صحيفة المجهر، أكد فضل المولى بأن برنامج (أغاني وأغاني) في خواتيم مرحلة البروفات واقترب من مرحلة التسجيل والتي يتوقع أن تبدأ الأسبوع القادم داخل استديوهات النيل الأزرق.

الخرطوم (كوش نيوز)

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