اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 16 مارس 2020م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 115.00جنيه
الريال السعودي : 30.66جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 127.65 جنيه
الدرهم الإماراتي : 31.50جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 31.53 جنيه
الجنيه الإسترليني : 140.30جنيه
الجنيه المصري : 7.32جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.