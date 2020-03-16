أول ظهور للفنانة نيللي كريم بعد إجراء عملية جراحية

أجرت الفنانة المصرية، نيللي كريم، عملية جراحية ناجحة في ساقها، بعد تعرضها لحادث كبير أثناء تصويرها أحد مشاهد مسلسلها الجديد، المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

وشارك شقيق نيللي كريم، عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، صورة له مع نيللي التي تظهر جالسة على كرسي رافعة قدمها التي أجرت لها عملية جراحية منذ أيام.

وهنأها شقيقها على سلامتها بعد العملية الجراحية، وتمنى لها الشفاء العاجل.

وكان الحساب الرسمي لشركة “العدل غروب” على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، شارك مقطعا مصورا لحادث سقوط نيللي كريم من على دراجة نارية، أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل.

وكتبت الشركة: “الفنانة نيللي كريم تعرضت لحادث كبير في تصوير مسلسل بـ”100 وش” وستستأنف التصوير الأسبوع الحالي إن شاء الله.. حمد لله على سلامتك يا نيللي”.

وبحسب تقارير مصرية محلية، فإن نيللي كريم حصلت على راحة لمدة 10 أيام منذ الحادث، وخضعت لعملية جراحية.

ويشارك في بطولة مسلسل “100 وش”، الممثل آسر ياسين، ومن إنتاج جمال العدل، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وتعود نيللي كريم إلى موسم دراما رمضان، بعد غيابها العام الماضي،حيث كان آخر مسلسلاتها “لأعلى سعر”، الذي عرض في رمضان 2018.

سبوتنيك

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