بعد كورونا.. رونالدو يعيش خطرا جديدا بالبرتغال

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عاش أجواء خطر جديد، خلال فترة تواجده في البرتغال.

وقالت صحيفة “سبورت”، إن رونالدو الذي يتواجد في حجر صحي بمدينة فونشال في جزيرة ماديرا، كان على بُعد 49 كيلومترًا فقط من مركز الزلزال الذي تعرضت له الجزيرة البرتغالية أمس الأحد.

ولفتت إلى أن الدون بعد أن عاش خطر تفشي فيروس كورونا في إيطاليا وإصابة زميله دانيلي روجاني بالوباء، عاش عن قرب أجواء خطر جديد يتمثل في الزلزال الذي ضرب جزيرة ماديرا بقوة 3.5 درجة بحسب مقياس ريختر.

ويتواجد رونالدو في البرتغال بجانب والدته دولوريس أفيرو التي أصيبت بسكتة دماغية مطلع الشهر الجاري، قبل أن يدخل في حجر صحي بعد تأكد إصابة زميله روجاني بفيروس كورونا.

عربي 21

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