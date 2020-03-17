اغاني واغاني يبدأ التصوير بالخميس

اختتم فريق برنامج اغاني واغاني البروفات التحضيرية يوم امس ويستعد فريق البرنامج لدخول استديوهات القناة لتصوير نسخته رقم “15” يوم الخميس القادم، بعد انضمام مطربين جدد هم “صلاح الايمن، والدكتور عبد الله، وعبد الله كنة، ومعاذ بن البادية، واحمد فتح الله وامجد السراج والمطربة نجود عجب”.

وبحسب صحيفة آخر لحظة هنالك ضيوف شرف الحلقات على رأسهم المطربون كمال ترباس وصلاح مصطفى، وعبد القادر سالم ومحمد الامين ومجذوب اونسة، ومحمود تاور وسيف الجامعة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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