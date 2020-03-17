الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس «كورونا»

أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا، اليوم (الإثنين)، إن فحصاً طبياً أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أوردن وكالة رويترز.

وقال إلبا، نجم فيلم «أفنجرز: إنفينيتي وور» (المنتقمون: حرب اللانهاية)، على تويتر إنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن، لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين.

وظهر الممثل البالغ من العمر 47 عاماً وإلى جانبه زوجته سابرينا، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: «هذا أمر خطير. حان الوقت للتفكير في التباعد الاجتماعي… أغسل يديك». وأضاف: «حان الوقت للتضامن. حان الوقت للتفكير بعضنا ببعض».

صحيفة الرق الأوسط

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