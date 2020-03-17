تعرف على سعر كرة البيسبول التي وقع عليها بوتين وترامب

طالما تم طرح العديد من الأشياء الغريبة والمثيرة للاهتمام التي وقّع عليها المشاهير للبيع بأسعار مرتفعة، وبالتأكيد سيكون سعر شيء صغير ككرة البيسبول باهظا جدا إذا ما جمعت توقيع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

طرح موقع “time in moments” كرة البيسبول التي جمعت توقيع الرئيسين الروسي والأمريكي، مقابل 54 ألف دولار كسعر أولي، قابل للزيادة، لافتا إلى أن الكرة قبل إمضاء الرئيسين لم يكن ينجاوز سعرها 200 دولار.

ونشر الموقع عبر حسابه الرسمي على التويتر تغريدة جاء فيها: “كرة البيسبول التي وقع عليها بوتين وترامب معروضة للبيع”.

ويعرف موقع “time in moments” عن نفسه بأنه موقع لبيع الأشياء الفريدة والنادرة، الموقعة من قبل المشاهير عبر التاريخ.

وأضاف الموقع في عرضه أن الكرة يمكن إرجاعها في حال كانت مزورة أو ما إذا كانت تحتوي على أي علامة أخرى غير توقيع الرئيسين.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



