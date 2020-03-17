من أسوأ الجرائم في تاريخ البلاد… إعدام شاب قتل 19 معاقا ذهنيا

قضت محكمة يوكوهاما في اليابان، الاثنين، بالإعدام لرجل قتل 19 شخصا يعانون من إعاقات عقلية في عام 2016.

ووفقا لما نشرته صحيفة “اليابان تايمز”، اعترف ساتوشي يوماتسو صاحب الـ30 عاما بالتهم الموجهة له والتي ارتكبها في مركز متخصص للمعاقين ذهنيا حيث كان يعمل.

ودفع محامو يوماتسو ببراءته خلال المحاكمة، مؤكدين أن موكلهم كان “مضطربا عقليا” وتحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب الجرائم.

لكن القاضي رد “لقد خطط لفعلته مسبقا وكان ينوي القتل. لا يمكننا هنا أن نقول إنه يعاني من أمراض عقلية مرتبطة بالماريغوانا”.

يذكر أن يوماتسو تسلل إلى مركز للمعاقين في ضاحية طوكيو حيث كان يعمل سابقا، ليلا عندما كان معظم المقيمين فيه نيام.

وانتقل من غرفة إلى أخرى لطعن المقيمين فيه مما أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 26 بجروح خطيرة.

وتوجه القاتل عقب ارتكاب حريمته إلى مركز للشرطة حاملا السكين المضرج بالدماء ومعترفا بجريمته.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



