وزيرة الشباب والرياضة توجه بإيقاف كل المناشط الرياضية بالبلاد

أعلنت المهندس ولاء عصام البوشي وزيرة الشباب والرياضة إيقاف كافة المناشط الرياضة بما فيها مسابقات كرة القدم القومية والولائية إلى حين إشعار آخر وذلك بعد التشاور الذي تم خلال الساعات الماضية والتواصل المستمر مع وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم.

جاء ذلك بمنبر وكالة السودان للانباء مساء اليوم.

كما دعت البوشي الأمهات على حث أبنائهن على الابتعاد عن التجمعات وجميع الممارسات الرياضية حفاظا على سلامتهم.

وتأتي تلك الاجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا وحرصا على سلامة الرياضيين والمدربين والحكام وجميع افراد المجتمع..

وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستظل في حالة طوارئ وتنسيق متواصل مع وزارة الصحة الاتحادية لمتابعة التطورات لحظة بلحظة لاتخاذ ما يلزم من قرارات بحسب التطورات

سونا

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