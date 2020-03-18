كورونا يضرب نادي إسبانيول ويواصل إصابة لاعبين آخرين

أعلن نادي إسبانيول الإسباني، في بيان رسمي، إصابة 6 من لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا الجديد “كوفيد -19″، بعد الكشف الطبي الذي جرى على كامل طاقم الفريق الكتالوني، بالإضافة إلى جميع الموظفين سواء كانوا بدوام كامل أو جزئي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إسبانيول في بيانه، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الفحوصات الطبية، التي أجريت على أعضاء الفريق الأول وجميع أفراد الجهاز الفني والموظفين، أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وأكد الفريق الكتالوني أن الحالات الست، المصابة بفيروس كورونا الجديد، قد ظهرت عليها أعراض الوباء العالمي بشكل طفيف، فيما قدم الجهاز الطبي توصيات خاصة للمصابين، من أجل المُباشرة بالبرنامج العلاجي من “كوفيد-10” بالعزل الذي سيفرض عليهم.

يذكر أن نادي فالنسيا الإسباني كان قد أعلن، في وقت سابق، عن إصابة 35 بالمئة من أعضاء الفريق بفيروس كورونا الجديد، ما جعل الجهاز الطبي يفرض العزل الطبي على جميع أفراد “الخفافيش”.

كيفن دورانت مصاب

وكشفت وسائل إعلام أميركية عن إصابة نجم فريق بروكلين نتس لكرة السلة كيفن دورانت بفيروس كورونا، فيما أكد الفريق المنافس في دوري السلة الأميركي للمحترفين أن أربعة لاعبين في الفريق أصيبوا بفيروس كورونا، بعد أقل من أسبوع على تعليق منافسات البطولة بسبب تفشي الوباء. وقال نتس في بيان مكتوب إنه تم عزل اللاعبين الأربعة وهم يحظون الآن بعناية الفريق الطبي، من دون الكشف عن أسماء اللاعبين.

كما أكد نادي هيلاس فيرونا الإيطالي إصابة متوسط ميدانه ماتيا زاكاغني بفيروس كورونا، مرجحا أن لاعبه طاولته العدوى من أحد لاعبي سامبدوريا الذي سجل 7 إصابات في صفوفه (6 لاعبين وطبيب الفريق)، باعتبار أن فيرونا واجه سامبدوريا بتاريخ 8 مارس/آذار 2020 الماضي.

العربي الجديد

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