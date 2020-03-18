أصايل البيشي تحضر لمفاجأة بعد أغنية ”بنت مكة“

عادت مغنية الراب السعودية أصايل البيشي، للتفاعل مع جمهورها مجددا، بعد تجاوزها أزمة كليب ”بنت مكة“، بعدما ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ لتلقي أسئلة الجمهور والإجابة عليها، مبدية حذرها من بعض منها، ورفضها التجاوب مع البعض الآخر.

وقالت أصايل البيشي، إنها تمتلك القدرة على إظهار موهبتها بشكل أكبر في مجال الراب، موضحة أنها تحب أن تكتب كلمات أغاني الراب، إضافة إلى أنها تحب الغناء والرقص، مبينة أنها تتمنى أن تكون على مستوى الراب الأجنبي، مردفة: ”أخاف أن أكون رابر عربي لأن الرابر العربي ما فيه شو“.

وبسؤالها عن الفنانة اللبنانية إليسا، قالت: ”ما سمعت إليسا ولا أعرفها“، وأكدت أنها لا تسمع الراب العربي ولا يجذبها، فقالت: ”مين هما الرابر الموجودين على الساحة ما أسمع راب عربي ولو هسمع يكون واحد فقط، وما أسمع لرابر بنات من السعودية“.

شكوى من العنصرية

وأوضحت أصايل البيشي: ”كل البنات السعوديات الرابر يقولون ما نسمع لغيرنا وما راح يوصلوا لبعض“، مبينة أنها تفكر في إنتاج أغنية جديدة لها خلال الفترة المقبلة، وردت على متابع شبهها بلاعب كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو، قائلة: ”مين هذا؟“، مشيرة إلى أن العنصرية التي مورست ضدها بعد ظهور كليب ”بنت مكة“ لم تؤثر عليها، فقالت: ”العنصرية موجودة منذ زمن وهذا شيء مو جديد“.

ودعاها أحد المتابعين لتناول مشروب في أحد الكافيهات، قائلا: ”هل تقبلين عزومة أي أحد على مشروب في كافيه“، فقالت: ”أعوذ بالله ما أحضر“، مجيبة عن تساؤل وجّه لها بشأن وضعها مع انتشار فيروس كورونا، قائلة: ”عزل في المنزل“، وأوضحت أنها في عمر الـ 25 عاما بعدما سألها أحدهم عن عمرها.

ورفضت أصايل البيشي الرد على بعض الأسئلة، منها: ”وش وضع قضيتك الآن؟“، و“سبب حلقك لشعر رأسك؟“، وعندما غضب منها البعض بسبب عدم ردها على تساؤلاتهم قالت: ”الأسئلة اللي ما بجاوب عليها إما لا تعجبني أو لا أبغى أجاوب عليها“.

رفض الحديث عن ”بنت مكة“

وقال لها أحد المتابعين: ”مين أعطاكِ فكرة بنت مكة؟“، فردت بحزم: ”لا أحد يتكلم عن كليب بنت مكة تاني وما راح أجاوب على أي سؤال بشأنها وما راح تحرجوني بأسئلتكم وتجرحوا أنفسكم بردي عليكم هكذا“.

وعادت أصايل البيشي لنشاطها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، بعد انقطاعها عن التواصل منذ منتصف فبراير الماضي؛ ما يشير إلى تجاوزها أزمة كليب ”بنت مكة“؛ إذ نشرت سابقا مقطع فيديو قصيرا مع متابعيها عبر ”إنستغرام“، مستخدمة خاصية ”الفلتر“ وظهرت من دون مكياج.

وعلقت أصايل البيشي باللغة الإنجليزية قائلة: ”لا أستحق كل هذا العناء“، ولقي استقبالها من متابعيها حفاوة كبيرة، إذ رحبوا بعودتها ووصفوها بـ“الملكة“ التي تحمل موهبة كبيرة في أغاني الراب، وطالبوها بأعمال جديدة وعدم الوقوف عند أزمة بسيطة كالتي وقعت لها.

مفاجأة

ولم تمكث أصايل البيشي قليلا حتى أعلنت لجمهورها عن مفاجأة، وهي تحضيرها لأغنية جديدة تقوم بتجهيزها حاليا، واصفة إياها بالمفاجأة، وطالبت الجمهور بترقبها؛ إذ شاركتهم مقطع فيديو جديدا وهي تؤدي مقطعا من إحدى أغنياتها التي أكدت أنها المفضلة بالنسبة لها، وكتبت في تعليقها: ”أغنيتي المفضلة دي اليومين، حسمعكم شي حلو قريب“.

وأحدثت أصايل البيشي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة؛ بسبب غنائها في كوفي شوب بالمملكة العربية السعودية؛ إذ انتشر لها مقطع من الفيديو كليب الذي حمل عنوان ”أنا بنت مكة“، على نطاق واسع، وظهرت وهي تغني في الكوفي شوب باللغتين العربية والإنجليزية على موسيقى غربية، كما ظهر معها شباب وبنات بأعمار مختلفة يؤدون بعض الرقصات على أنغام الموسيقى؛ الأمر الذي أثار غضب مواطني المملكة.

إرم نيوز

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