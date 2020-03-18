تطبيقات شهيرة تتجسس على ملايين الهواتف ..!

حذرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية من تطبيقات يستخدمها الملايين من أصحاب الهواتف الذكية، تستغلها بعض الشركات سرا لجمع بيانات المستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن منصة Sensor Tower المختصة بالتحليلات الإلكترونية قامت بتشغيل العديد من التطبيقات المخصصة لهواتف أندرويد وiOS لتستغل هذه التطبيقات في جمع بيانات ملايين المستخدمين حول العالم.

ومن بين هذه التطبيقات برامج مخصصة لشبكات VPN الافتراضية، وأخرى لحظر ظهور الإعلانات أثناء استعمال الإنترنت في الهواتف والأجهزة الذكية، وأشهرها: Adblock Focus وFree and Unlimited VPN، وLuna VPN، وMobile Data.

والخطير في هذه التطبيقات أنه وبمجرد تثبيتها في الهاتف تطالب المستخدم بتثبيت ملفات ” root certificate”، والتي يمكن لمبرمجي التطبيقات استغلالها للوصول إلى البيانات التي تتعلق باستخدام الإنترنت والمواقع والأشياء التي يتابعها المستخدم عبر الشبكة العنكبوتية، وحتى بيانات التطبيقات الموجودة في جهازه، وكذلك الصور ومختلف أنواع الملفات.

روسيا اليوم

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