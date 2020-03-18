ممثل هندي يعزل نفسه خوفا من كورونا

كشف الممثل الهندي دليب كومار عن بقائه في منزله، وعزل نفسه بشكل كامل، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

ولفت “كومار”، البالغ من العمر 97 عاما الذي اعتزل التمثيل بعد آخر أفلامه “كيلا” سنة 1998، في تغريدة على موقع “تويتر”، إلى قيام زوجته سايرا بانو بالاعتناء به بالكامل.

وقال “كومار”: “أنا في عزلة وحجر صحي تماما بسبب فيروس كورونا، سايرا لم تترك شيئا للصدفة، ما يضمن عدم إصابتي بأي عدوى”.

وقبل ساعات قليلة من هذه التغريدة كتب دليب: “أناشدكم جميعا أن تبقوا في منازلكم، وأن تحموا أنفسكم والآخرين، لأن الوباء يعبر كل الحدود، اتبع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة”.

ودليب كومار اسمه الحقيقي محمد يوسف خان، من مواليد 11 ديسمبر/كانون الأول 1922، في مدينة بيشاور باكستان، وقدم خلال مشواره الفني الذي امتد قرابة 50 عاما أكثر من 60 فيلما هنديا.

ويعد “كومار” أحد أساطير السينما الهندية، بإجماع الجماهير والنقاد، كما يعد أول فنان يفوز بجائزة الأوسكار في الهند، والأكثر تتويجا بها عن فئة أفضل ممثل مناصفة مع الممثل الهندي شاروخان بثماني جوائز لكل منهما، كما فاز بجائزة “دادساهب فالك” سنة 1994 من جانب الحكومة الهندية، تقديرا لأعماله.

وحتى الآن تم الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا في الهند.

بوابة العين الاخبارية

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