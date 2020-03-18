كورونا.. الإمارات تمنع سفر مواطنيها وتعلق تأشيرات الوصول

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية منع سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتا ابتداء من اليوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطينيها في ظل الإنتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والاغلاق التدريجي للرحلات حول العالم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضافت الوزارة أنها ستطلع الجمهور بكل جديد في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني ترمي إلى الحد من انتشار الفيروس وضمان السلامة للجميع.

إلى ذلك، قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية “تعليقاً مؤقتا” لاجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى منافذ الدولة لحملة الجوازات المعفية بإستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وذلك إبتداءً من الساعة 01:00 فجر يوم الخميس بتوقيت دولة الامارات الموافق 19 مارس 2020 .

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان لها اليوم.. أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″ من قبل منظمة الصحة العالمية وإعتباره ” وباءً “.

وأشارت إلى أن قرار الوقف المؤقت الذي سيسري على حملة الجوازات المعفية من الحصول على التأشيرة المسبقة يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلد المغادرة كإجراء إضافي نظرًا لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات إحترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في ختام بيانها أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولة الامارات لمكافحة هذا الفيروس حول العالم وتضامنا منها مع دول العالم في احتواء ومنع تفشيه.

سكاي نيوز

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