أوبرا وينفري تطمئن متابعيها بعد شائعات عن اعتقالها

قالت المذيعة الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، إنها بخير وليست قيد الاعتقال، بعد شائعات عن اختفائها، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وينفري في تغريدة لها، إنها تتلقى مكالمات بعد الشائعات، وإنها بخير، وعزت سبب اختفائها إلى أنها في منزلها خوفا من الإصابة بكورونا و”التباعد الاجتماعي”.

في سياق متصل، أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر تغريدة موضحا أنه وضع نفسه في الحجر المنزلي من دون أن تظهر عليه أي أعراض بعد.

وغرد الممثل قائلا: “ثبتت إصابتي بفيروس كوفيد-19. أنا في حالة جيدة ولم تظهر علي أي أعراض حتى الآن لكني عزلت نفسي منذ اكتشفت أنني قد أكون تعرضت للفيروس”.

وأضاف الممثل البالغ 47 عاما: “لازموا منازلكم وتحلوا بحس عملي” من دون أن يوضح البلد الموجود فيه راهنا.

عربي 21

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