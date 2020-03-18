ميسي يستعد للرحيل عن برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، يرغب في الرحيل عن الفريق الكتالوني مع نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة “El Confidental”، إن ميسي، ليس سعيدا في الفريق الكتالوني، وغير راض عن الوضع الحالي، لا سيما بعد قرار إدارة الفريق، إقالة المدرب أرنستو فالفيردي مطلع الموسم الحالي، والذي كانت تربطه علاقة جيدة جدا بميسي.

وأضافت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني ينوي استغلال بند في عقده من أجل الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط ميسي مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف العام 2021 لكنه يتضمن بندا يسمح للأرجنتيني بالرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

وأحرز ميسي البالغ 32 عاما، 24 هدفا وصنع 16 هدفا آخر لزملائه في 31 مباراة خاضها مع “البارسا” في جميع المسابقات هذا الموسم.

يذكر أن رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني، قررت في الـ12 من الشهر الجاري، تعليق كل مباريات “الليغا” لمدة أسبوعين على الأقل في ظل تفشي كورونا.

عربي 21

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