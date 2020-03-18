دواء إنفلونزا ياباني يثبت فعالية في علاج مرضى كورونا

أعلنت السلطات الطبية في الصين، أن دواء يستخدم في اليابان لعلاج سلالات جديدة من الإنفلونزا، أظهر فعالية في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون إن عقار “favipiravir” الذي طورته شركة يابانية حقق نتائج مشجعة في التجارب السريرية في الصين على 340 مريضا.

ووفقا لما نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية عن وسائل إعلام صينية، المرضى الذين تلقوا الدواء تحولوا إلى نتيجة سلبية للفيروس بعد متوسط أربعة أيام من ثبوت إيجابيتهم.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الأشعة السينية حدوث تحسن في حالة الرئة لدى نحو 91 في المائة من المرضى الذين عولجوا بالعقار.

ويستخدم الأطباء في اليابان نفس الدواء في الدراسات السريرية على مرضى “كورونا”، إلا أن مصدر في وزارة الصحة اليابانية أشار إلى أن الدواء لم يكن فعالا في الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر حدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.

سبوتنيك

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