ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في إسرائيل إلى 433

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 433 حالة.

وأفادت القناة العبرية الـ”13″، مساء اليوم، الأربعاء، بتسجيل 33 حالة جديدة، اليوم، منها 12 حالة متوسطة.

وأكدت الصحة الإسرائيلية أنه من بين الـ433 حالة توجد 6 حالات صعبة جدا، و12 حالة متوسطة، في حين تبقى 404 حالة ضعيفة.

وتستعد الشرطة الإسرائيلية لفرض طوق شامل على أنحاء البلاد كافة، وذلك بناء على توجيهات من وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن الوزير أوعز إلى جميع أذرع قوى الأمن الداخلي بالاستعداد لفرض طوق شامل على كل أنحاء البلاد. وقال إنه لا يستبعد اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا.

وحث رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين على البقاء في بيوتهم وأقر مراقبة تحركاتهم إلكترونيا لتقليل احتمالات العدوى، وقال إنه سيتم إجراء 3000 فحص على الأقل يوميا.

وقال موشي بار سيمون – توف، المدير العام بوزارة الصحة لإذاعة الجيش: “سنصل إلى مرحلة تصاب فيها مئات عديدة وربما أكثر يوميا”.

وذكرت الوزارة أن خمسة من المرضى في حالة حرجة. وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى صباح، أمس الثلاثاء، 304 حالات.

سبوتنيك

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