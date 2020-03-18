رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو “فيفا” يصادق على المواعيد الجديدة لكأسي كوبا أمريكا والأمم الأوروبية 2020

صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على المواعيد الجديدة التي حددها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” لكأس كوبا أمريكا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لبطولة أوروبا 2020.

وصادق “فيفا”، اليوم الأربعاء، على تأجيل بطولتي أوروبا وكأس كوبا أمريكا للعام المقبل بدلا من يونيو/حزيران ويوليو/تموز هذا العام، بسبب تفشي وباء كورونا العالمي (الجائحة).

وقال “فيفا” في بيان إنه سيصدر قرارا في وقت لاحق بشأن إعادة جدولة كأس العالم الموسعة للأندية في ثوبها الجديد والتي كانت مقررة في تلك الفترة خلال 2021.

وشكل “فيفا” مجموعة عمل من اتحاداته لمراقبة تطورات الوضع والعمل عن كثب للقيام بجهود منظمة لمواجهة تداعيات تفشي كورونا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” رسميًا، يوم أمس الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.

بدوره أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، أيضا أمس الثلاثاء، إرجاء بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا” حتى العام المقبل، في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تحول إلى وباء عالمي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



