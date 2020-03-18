إبراهيموفيتش يطلق حملة تبرعات لمستشفيات إيطاليا: فلنطارد «كورونا»

أعلن السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي ميلان الإيطالي، اليوم (الأربعاء)، إطلاق حملة تبرعات للمستشفيات في إيطاليا، أكثر دولة أوروبية متضررة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الهداف العملاق، عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام»: «أعطتني إيطاليا الكثير، وفي هذه الأوقات الدراماتيكية، أريد أن أمنح المزيد لبلد أحبه»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع اللاعب (38 عاماً) والعائد إلى ناديه الإيطالي السابق بعد تجربة في الولايات المتحدة الأميركية: «قررت، مع الناس الذين يعملون معي، إطلاق حملة تبرعات للمستشفيات، يمكننا سوياً مساعدة المستشفيات، الأطباء والممرضات الذي يعملون كل يوم دون أنانية لإنقاذ حياتنا».

وأضاف هداف «باريس سان جرمان» الفرنسي و«إنتر» الإيطالي السابق: «هذا موضوع جدي ونريد مساعدة حقيقية، أعوّل على كرم زملائي، جميع الرياضيين المحترفين والذين يريدون التبرع بمبلغ صغير أو كبير بحسب إمكاناتهم لطرد هذا الفيروس».

وختم المهاجم السابق لمنتخب السويد: «فلنطارد معاً فيروس كورونا ونفوز في المباراة! وتذكروا: إذا لم يأت الفيروس إلى زلاتان، سيأتي زلاتان إليه».

ومن أصل 3421 حالة وفاة في قارة أوروبا حتى منتصف يوم الأربعاء، خسر الإيطاليون وحدهم 2503 أشخاص بسبب الفيروس، من أصل 31506 إصابات في البلاد.

الشرق الأوسط

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