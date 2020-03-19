مايك تايسون: انا فى انتظار الموت حاليا

أكد الأمريكي مايك تايسون بطل العالم السابق في الملاكمة، أنه لا يخشى الموت وفى انتظاره بالوقت الحالى، مشيرًا إلى أنه كان لا يخشاه أيضًا عندما كان لاعبًا.

وقال تايسون، فى تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، “قد تكون الحياة أكثر تعقيدًا من الموت.. كنت أعلم أن هناك احتمال أن أموت أثناء التدريب أو خوض المباريات لكننى لم أكن، والآن كلما عرفت أكثر عن عدم الوجود، كلما كنت أكثر رغبة فى الموت.”

ويحافظ تايسون على الرقم القياسى كأصغر بطل عالمى للوزن الثقيل في التاريخ بعد فوزه عندما توج عام 1986 وعمره 20 عامًا و 4 أشهر.

عندما سُئل عما إذا كان يتطلع إلى الموت ، قال ملك الضربات القاضية: “نعم ، أنا لا أخشى ذلك”.

واَضاف تايسون: قد تكون الحياة أكثر تعقيدًا من الموت بالنسبة لي. الإيمان بها. لا أعرف ما إذا كان ذلك صحيحًا. لأن الحياة تتطلب الكثير من الشجاعة. بدون الشجاعة، لا يمكنك التعامل مع الحياة.

واختتم الملاكم العالمى “53 عامًا” تصريحاته قائلا: “الحياة رحلة والناس حاليا لديهم كل شيء وما زالوا لا يستطيعون القيام بذلك، إنه الكفاح.”

صحيفة اليوم السابع

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