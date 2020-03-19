فيروس كورونا يكشف لسيدة خيانة زوجها

أصيب رجل بريطاني بفيروس كورونا المستجد، إلا أن إصابته بالمرض لم تكن أكثر ما يخشاه.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، علمت زوجة الرجل أنه يخونها مع عشيقة سرية في بلد آخر.

وأبلغ الزوج شركته بضرورة سفره في رحله عمل داخل البلاد، إلا أنه سافر إلى إيطاليا للقاء صديقته هناك وقضاء بعض الأيام معها.

واضطر الرجل للعودة قبل الموعد المحدد عقب إعلان إيطاليا حجرا صحيا على كامل البلاد.

وذهب الرجل فور عودته إلى المركز الصحي بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض، ليعترف بأن عشيقته هي من نقلت له الفيروس.

وعلمت الزوجة بالأمر لتفرض على نفسها حجرا صحيا منزليا في بيتها الفاخر شمالي إنجلترا، حيث تعاني خوف الإصابة بالمرض إلى جانب صدمتها من خيانة بعلها.

وقال مصدر طبي إن الزوج على الأغلب سينجو من فيروس كورونا، لكنه خائف جدا من فضيحة الخيانة حيث أنه يشغل وظيفة مرموقة.

يذكر أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للبيانات الرسمية تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وقد وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

سبوتنيك

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