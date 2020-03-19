14 فيلا في حالة سكر تام بعد شربهم 30 كيلوغراما من النبيذ

انتشرت مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الفيلة النائمة في إحدى قرى ليونان، بعد أن سكرت جميعها نتيجة لشرب خمور الذرى عن غير قصد.

واقتحمت مجموعة الفيلة المكونة من 14 فيلا، إحدى القرى في المقاطعات الشمالية اليونانية، بحثا عن الذرة وغيرها من الطعام.

وانتهى بهم الأمر بشرب 30 كيلوغراما من النبيذ الموجودة في أحد الحقول، فسكروا جميعا واستسلموا للنعاس في حديقة أحد المنازل القريبة، بحسب ما ذكر موقع “imgur”.

وانتشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ولاقت العديد من ردود الفعل الساخرة من قبل رواد المواقع.

سبوتنيك

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