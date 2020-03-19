ليفربول يحدد 3 مدربين لخلافة يورغن كلوب

كشفت تقارير صحفية عن وضع مسؤولي ليفربول قائمة من ثلاثة مدربين لخلافة المدرب الحالي يورغن كلوب.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية، لا يخطط كلوب للرحيل، لكن إدارة ليفربول بدأت من الآن العمل على تحديد البدائل حتى لا يتأثر الفريق وقتها.

المرشحون الثلاثة هم مدرب نادي رينجرز الاسكتلندي، أسطورة نادي ليفربول، ستيفن جيرارد؛ ومساعد كلوب الحالي، بيب لايندرز؛ ومدرب نادي لايبزيج الألماني، جوليان ناغيلسمان.

ويتولى الألماني يورغن كلوب تدريب ليفربول منذ عام 2015، وتوج معه في العام الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ويتصدر الفريق الأحمر ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

سبوتنيك

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