ماذا يعني تفعيل ترامب لقانون الدفاع الوطني؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تفعيل قانون الدفاع الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وجاء خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن الهدف من تفعيل هذا القانون هو مواجهة ما وصفه بـ”عدو غير مرئي” هو الأخطر على الإطلاق، مضيفا: “سنهزم هذا العدو وسنحقق نصرا كاملا”.

وقالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية إن “القانون يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في حالة حرب، إذ ستتحرك السفن الطبية أو ما يعرف باسم “المستشفيات العائمة” باتجاه المناطق المتضررة بالبلاد”.

وتابعت: “يسمح ذلك بتمكين الحكومة الأمريكية باستخدام قانون من الخمسينيات لتوجيه المصانع إلى إنتاج المعدات الطبية في هذه الحالة لا يعني البدء بالأمر حالا”، مشيرا إلى الإعلان يعني “فتح الباب لاستخدام كافة الموارد المخصصة للحكومة لمواجهة انتشار الفيروس، بما في ذلك موارد الجيش الأمريكي”.

ويشمل التشريع توجيه إنتاج المصانع، فقد استخدم في الأصل لصناعات التعدين والتنقيب خلال الحرب الكورية ويمكن توجيهه لإنتاج معدات ضرورية مثل الأقنعة الطبية ومنقيات الجو وغيرها من الأدوات الوقائية.

وتعافى من الفيروس نحو 85 ألف شخص، من إجمالي المصابين، الذي تجاوز 220 ألف شخص حول العالم، كما بلغ عدد الوفيات نحو 9000، بينما تجاوز عدد المصابين في أمريكا 9400 مصاب بينهم 155 حالة وفاة.

سبوتنيك

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