ارتفاع عدد وفيات فيروس “كورونا” في إيران إلى 1284 بعد تسجيل 149 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس “كورونا” إلى 1284، بعد وفاة 149 شخصا.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي، للتلفزيون الإيراني: “بحدوث 149 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية يصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1284”.

كما أكد المسؤول الإيراني “اكتشاف 1046 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 18407 في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، وهي الدولة الأكثر تأثرا بالوباء في الشرق الأوسط.

وقال مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في وقت سابق اليوم: “في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس “كوفيد-19″، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل”.

كما أعلن رئيس منظمة النظام الطبي في إيران، محمد رضا ظفرقندي، أن فيروس “كورونا” لم يصل نقطة الذروة في البلاد لغاية الآن. وقال إن “المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد لم يصل نقطة الذروة لغاية الآن في البلاد، وفي حال عدم التزام التوصيات الصحية اللازمة من قبل المواطنين سنواجه وضعا خطيرا في هذا المجال”.

سبوتنيك

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