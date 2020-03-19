واشنطن ترفع تحذيرات السفر للدرجة القصوى بسبب كورونا

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، رعاياها في الخارج إلى العودة للبلاد، ورفعت وزارة الخارجية تحذير السفر للدرجة القصوى، خشية فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)

وذكرت الوزارة أن “الامريكيين الذين يتأخرون في العودة إلى البلاد يخاطرون في البقاء خارجها لفترة غير محددة”.

وحذرت واشنطن الأميريكيين من السفر الدولي، وقامت برفع مستوى الإنذار العالمي بشأن السفر إلى المستوى الرابع بدلًا من المستوى الثالث.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الخميس أكثر من 11 ألف إصابة بالمرض و176 وفاة.

وقد سئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي، الخميس، عن الأمريكيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج ومحاولة العودة إلى الولايات المتحدة، وقال: إن الإدارة تعمل مع الجيش لإعادتهم إلى الوطن.

واستخدمت وزارة الخارجية الأمريكية خمس رحلات (جوية) مستأجرة مرسلة من الولايات المتحدة لإجلاء المواطنين الأمريكيين من ووهان في الصين، مركز تفشي المرض، لكنها لا تخطط في الوقت الحالي لتشغيل رحلات إجلاء مماثلة في مكان آخر.

أما بالنسبة للدبلوماسيين الأمريكيين الذين عادوا إلى الولايات المتحدة من بلدان حدثت فيها تفشيات كبيرة، قال المسؤول إن معظمهم عادوا عبر رحلات جوية تجارية.

وأصدرت بعض الدول الأخرى بالفعل إرشادات تتعلق بالسفر تطالب مواطنيها بالعودة إلى بلادهم أو عدم السفر للخارج، حيث قامت كندا بذلك يوم الجمعة الماضي.

وقد أغلقت الولايات المتحدة حدودها مع كندا والمكسيك.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا 244 ألف و526 شخصًا في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

واشنطن/الأناضول

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