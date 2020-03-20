أردوغان: نكافح فيروس كورونا بلا هوادة

الرئيس التركي في رسالة صوتية للمواطنين: نعمل ليلًا نهارًا من أجل تقليص تأثير عدوى الفيروس بين مواطنينا إلى الحد الأدنى نكافح بلا هوادة ضد فيروس كورونا الذي يؤثر بالغالب على المسنين والمصابين بأمراض مزمنة.

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مناشدته المواطنين الالتزام بكافة التدابير والتحذيرات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، مشددًا على بذلهم كافة الجهود من أجل التصدي للفيروس.

جاء ذلك في رسالة صوتية موجهة للشعب التركي، نشرها الرئيس أردوغان، الجمعة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الرئيس في رسالته “نكافح بلا هوادة ضد فيروس كورونا الذي يؤثر بالغالب على المسنين والمصابين بأمراض مزمنة”، مضيفًا “لذلك عليكم العناية جيدًا بهذين الصنفين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة”.

وتابع أردوغان قائلًا “نعمل ليلًا نهارًا من أجل تقليص تأثير عدوى الفيروس بين مواطنينا إلى الحد الأدنى”

وأردف مخاطبًا المواطنين “يجب الالتزام بقواعد النظافة، وإبقاء مسافة قدر الإمكان (عند التحدث) وعدم الخروج من المنزل أبدًا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك”

واستطرد قائلا “وعليكم أن تحرصوا على استخدام الإمكانيات التكنولوجية في التواصل مع الأقارب، والتسوق، وأداء الخدمات العامة؛ لتجنب الاختلاط قدر الإمكان”.

وأضاف أردوغان قائلًا “فلنحرص على أداء عباداتنا في منازلنا، وعدم استقبال ضيوف قدر الإمكان”، متابعًا “وعليكم أن تتابعو كافة التحذيرات والتدابير التي يتم الإعلان عنها في هذا الصدد من وزارة الصحة وبقية المؤسسات المعنية ذات الصلة”.

وأعرب الرئيس عن شكره “لكل من يحرص من المواطنين على التصرف بمسؤولية ووعي، ويقف بجانب الدولة في تصديها لذلك الفيروس، وإن شاء الله سنتخطى هذه الأيام الصعبة معًا”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 9 والإصابات إلى 670، بعد تسجيل 311 حالة جديدة.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

إسطنبول/الأناضول

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