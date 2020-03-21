زوجته فنانة وماري منيب طردته وضرب ابنته ليمنعها من الفن .. حكايات وحيد سيف

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير وحيد سيف، واحد من أشهر فناني الكوميديا في مصر، لا يحتاج لأي مجهود ليجعلك تضحك، يكفي أن تشاهد شخصية عجوة في “شارع محمد علي”، التي قدمها في عام 1991، مع فريد شوقي، كل مشهد يظهر به وحيد سيف، تعلو أصوات الجماهير في المسرح.

يدخل يوسف عيد الفنان المغمور وقتها، فنسمع صوت تصفيق الجمهور، فيرتجل وحيد سيف على المسرح، قائلا: “إنت جايب حد معاك، جايب قرايبك يعني، أول مرة من 4 سنين حد يعبرك أنت قاطع لحد تذاكر، أنا زعلان عشان أنت بتمثل من 67، لو حمار كان اتشهر والله”، فتنطلق أصوات الجمهور في المسرح بضحك هيستيري.

ولد مصطفى سيد أحمد سيف، الشهير بوحيد سيف في مثل هذا اليوم 20 مارس 1939، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الكبير:

– قالت ابنته إيمان، إن سبب اختياره لاسم وحيد اسما فنيا، هو شعوره بأنه وحيد وفريد في كل شيء يؤديه.

– حصل وحيد سيف على ليسانس آداب قسم تاريخ في جامعة الإسكندرية.

– في أثناء دراسته بالجامعة انضم إلى الفرقة التمثيلية بالإسكندرية، إذ شارك في العديد من المسرحيات، قبل أن ينطلق إلى القاهرة عام 1968 بعد عام واحد من النكسة.

– شارك وحيد سيف لفترة في مسارح الهواة في القاهرة، وكانت بدايته مع فرقة سمير غانم المسرحية، وكانت بدايته السينيمائية عام 1971 من خلال فيلم (زوجتي والكلب).

– تأخرت شهرته بسبب انشغاله بوالده ووالدته وتحمله مسؤولية أسرته.

– شاهدته الفنانة تحية كاريوكا في مسرحية في الإسكندرية، وقالت لمدير الفرقة: “عايزة الولد دا”.

– وفقا لحوار ابنته إيمان في برنامج “الراجل دا أبويا” للكابتن أحمد شوبير”، ذهب الفنان وحيد سيف للفنانة ماري منيب، بناءً على طلب من صديقه؛ ليصبح بطلا لفرقة الريحاني المسرحية (بعد وفاة عادل خيري وترك فريد شوقي للفرقة)، وبمجرد دخوله، طردته ماري منيب قائلة: “دا يبقى بدل نجيب الريحاني.. امشي اطلع برا”.

– بداية من السبعينيات، شارك وحيد سيف في عشرات الأعمال في السينما والمسرح وأيضًا التليفزيون، ومنها مسرحية شارع محمد علي، ومسلسل المال والبنون، أفلام محامي خلع، سيد العاطفي، عايز حقي.

– تزوج من الفنانة السورية ألفت سكر.

– له ولدان أشرف وناصر، وكلاهما عمل بالفن، إلا أن أشرف اعتزل العمل الفني، وله ابنتان هما إيمان وإيناس.

– حصل ابنه أشرف على 97% وألحقه بكلية الهندسة، وذهب أشرف دون علم والده إلى معهد الفنون المسرحية، واختاره الفنان حسن عابدين للمشاركة في عمل تليفزيوني، وشاهده الفنان وحيد سيف في التليفزيون فقال: “الولد دا شبه ابني قوي”.

– رفض عمل ابنته إيمان في الفن، وعندما عرضوا عليها العمل الفني ضربها بالحذاء، وفقا لروايتها.

– كتب كل أملاكه باسم زوجته الأخيرة.

– تم تشخيص مرضه بشكل خاطئ بالصفرة، لكنه كان مريضا بحصوة في البنكرياس، وأمر الرئيس الأسبق مبارك بعلاجه على نفقة الدولة، وبعدها سافر للعلاج في المستشفى الأمريكي ببيروت.

– أصيب بجلطة في ساقه، وتوقف عن الحركة في آخر أيامه.

– 6 أفلام اشترك فيها الفنان وحيد سيف، تم اختيارها فى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهي فيلم زوجتي والكلب 1971، خلى بالك من زوزو 1972، أريد حلا 1975، الكرنك 1975، المذنبون 1976، سواق الأتوبيس 1983.

– في 19 يناير 2013، رحل عن عالمنا وحيد سيف عن عمر ناهز الـ79 عامًا، بعد صراع مع المرض، نتيجة الإصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية.

– تصادف يوم وفاته مع نفس يوم وفاة صديقه الفنان نبيل الهجرسي.

مصراوي

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